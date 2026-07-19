Rosja zasypała Kijów rakietami. Rekordowy atak balistyczny

„Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny” – napisał szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Wezwał państwa zachodnie do zwiększenia nacisku na Moskwę i szybszego dostarczania Ukrainie środków obrony przeciwlotniczej.

Pięć godzin alarmów, pożary i zniszczone budynki

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że Rosja użyła łącznie 41 rakiet oraz 125 bezzałogowców. Obrona powietrzna miała zniszczyć lub unieszkodliwić 18 pocisków i 108 dronów. Wśród użytej broni znalazło się 25 rakiet balistycznych Iskander-M oraz 10 hipersonicznych pocisków Cyrkon.

Atak trwał około pięciu godzin. W kilku dzielnicach Kijowa wybuchły pożary, uszkodzone zostały budynki mieszkalne, biura, obiekty przemysłowe, akademik i samochody. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdziło, że celem były zakłady i magazyny związane z ukraińskim przemysłem zbrojeniowym. Ukraińskie władze wskazują jednak na rozległe straty w zabudowie cywilnej.

„Ochrona przed pociskami balistycznymi jest teraz naszym stałym i najwyższym priorytetem” – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. „Pociski przechwytujące są potrzebne każdego dnia” – dodał, apelując o dalsze dostawy systemów Patriot i amunicji do obrony przeciwlotniczej.

Zełenski przekazał, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Rosja użyła przeciwko Ukrainie około 1450 dronów uderzeniowych, ponad 1640 kierowanych bomb lotniczych oraz 99 rakiet różnych typów.

A tak wygląda gruzowisko po rosyjskim ataku.

Opublikowane zdjęcia i filmy pokazują zniszczone przejście podziemne, wybite szyby w okolicznych budynkach, uszkodzone fasady i uszkodzone obiekty handlowe. Część obszaru wokół stacji pozostaje zamknięta dla działań ratowniczych… https://t.co/r5F3saVeFL pic.twitter.com/3XWbJiQHHX — Centrum Europy (dawniej Biełsat PL) (@CentrumEuropy) July 19, 2026