Dzień: niedziela, 19 lipca 2026 Imieniny: Wincentego, Wodzisława, Aurelego Liturgia: XVI Niedziela zwykła

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

XVI Niedziela zwykła 19 lipca 2026

Ukraina

Rosja zasypała Kijów rakietami. Rekordowy atak balistyczny

Rosja przeprowadziła w nocy z 18 na 19 lipca jeden z najcięższych ataków rakietowych na Kijów od początku pełnoskalowej wojny. Według władz Ukrainy w stronę stolicy wystrzelono około 40 pocisków balistycznych i hipersonicznych. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 16 zostało rannych.

2 min czytania
Atak nocny Rosji na Kijów
Atak nocny Rosji na Kijów · fot. Screenshot - X/Centrum Europy

„Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny” – napisał szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Wezwał państwa zachodnie do zwiększenia nacisku na Moskwę i szybszego dostarczania Ukrainie środków obrony przeciwlotniczej.

Pięć godzin alarmów, pożary i zniszczone budynki

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że Rosja użyła łącznie 41 rakiet oraz 125 bezzałogowców. Obrona powietrzna miała zniszczyć lub unieszkodliwić 18 pocisków i 108 dronów. Wśród użytej broni znalazło się 25 rakiet balistycznych Iskander-M oraz 10 hipersonicznych pocisków Cyrkon.

Atak trwał około pięciu godzin. W kilku dzielnicach Kijowa wybuchły pożary, uszkodzone zostały budynki mieszkalne, biura, obiekty przemysłowe, akademik i samochody. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdziło, że celem były zakłady i magazyny związane z ukraińskim przemysłem zbrojeniowym. Ukraińskie władze wskazują jednak na rozległe straty w zabudowie cywilnej.

„Ochrona przed pociskami balistycznymi jest teraz naszym stałym i najwyższym priorytetem” – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. „Pociski przechwytujące są potrzebne każdego dnia” – dodał, apelując o dalsze dostawy systemów Patriot i amunicji do obrony przeciwlotniczej.

Zełenski przekazał, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Rosja użyła przeciwko Ukrainie około 1450 dronów uderzeniowych, ponad 1640 kierowanych bomb lotniczych oraz 99 rakiet różnych typów.

Źródło: mp/Associated Press, The Guardian, PAP, X, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej