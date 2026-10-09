Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wydziału w Częstochowie Zarządu w Katowicach, Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, przy wsparciu Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, na początku października przeprowadzili działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych.

Funkcjonariusze ustalili miejsce, w którym odbywała się produkcja papierosów. Przestępcy prowadzili działalność w hali magazynowej zlokalizowanej na obrzeżach miasta, starając się w ten sposób nie wzbudzać podejrzeń. Na potrzeby nielegalnej produkcji wykorzystywali również własne źródła zasilania, co miało dodatkowo utrudnić wykrycie prowadzonej działalności.

Akcja została przeprowadzona w momencie, gdy w hali trwała produkcja papierosów. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej zatrzymali na gorącym uczynku dziewięciu mężczyzn – trzech Polaków oraz sześciu obywateli Paragwaju.

Podczas przeszukania hali funkcjonariusze zabezpieczyli blisko milion gotowych papierosów oraz ponad 16,5 tony tytoniu. Szacunkowa wartość przejętych nielegalnych wyrobów wynosi około 18 milionów złotych. Zabezpieczono również kompletną linię technologiczną służącą do produkcji i pakowania papierosów, której wartość oszacowano na ponad 2 miliony złotych.

Skala prowadzonej produkcji była widoczna także w ilości zabezpieczonych odpadów. Funkcjonariusze ujawnili blisko 22 tony pyłu tytoniowego oraz ponad 10 ton odpadów poprodukcyjnych, w tym połamanych papierosów, bibuły i opakowań przeznaczonych do wyrobów tytoniowych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim dziewięciu zatrzymanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją papierosów na dużą skalę. W Prokuraturze Rejonowej w Oleśnicy mężczyźni usłyszeli zarzuty, a sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Za zarzucane przestępstwa mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.