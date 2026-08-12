Aby odbyło się referendum w Częstochowie, konieczne jest zebranie 15,9 tys. podpisów. Tymczasem organizatorzy referendum poinformowali, że do Krajowego Biura Wyborczego złożyli już ponad 22 tys. podpisów.

Obecnie trwa liczenie i weryfikacja podpisów. Komitet referendalny nie poprzestaje jednak na obecnie dostarczonych podpisach – po weekendzie do KBW trafią podpisy kolejnych zwolenników referendum.

Pełnomocnik komitetu referendalnego Marcin Nocoń przekazał w środę listy z podpisami do częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Komitet deklaruje, że jest ich ponad 22 tys. Wymagane minimum wynosi 15 900 prawidłowo złożonych podpisów. To 10 proc. liczby osób uprawnionych do głosowania w Częstochowie.

Podpisy zbierać można do 18 sierpnia. Nocoń zapowiedział jednak, że akcja zbierania podpisów będzie w dalszym ciągu kontynuowana.

„Tak, jest to możliwe, gdyż termin zbierania podpisów jeszcze nie upłynął. Podobnie było zresztą w Zabrzu i Krakowie” – poinformował Polską Agencję Prasową szef częstochowskiej delegatury KBW Tomasz Doruchowski.

Doruchowski potwierdził również, że do KBW wpłynęło ponad 22 tys. podpisów, zaś obecnie trwa ich liczenie i weryfikacja.

Tymczasem w Warszawie pełną parą idzie zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. W tydzień, w środku wakacji, organizatorom udało się zebrać około 27 tys. podpisów. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 100 tys. podpisów, co jednak wydaje się być kwestią czasu.