Jeszcze w sierpniu Mateusz Morawiecki zapowiadał, że najpóźniej 15 października powstanie nowa partia polityczna, wywodząca się z jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Kilka dni temu portal wPolityce.pl donosił, że plany te uległy zmianie i w Rozwoju Plus zapadła decyzja, by odłożyć zakładanie partii, skupiając się obecnie na rozbudowie struktur stowarzyszenia. Również PAP podała, że powołanie partii nie nastąpi 15 października, a „raczej za kilka miesięcy”.

Goszcząc jednak dziś rano na antenie RMF FM Mateusz Morawiecki zapewnił, że w ciągu najbliższych tygodni wpłynie wniosek o rejestrację partii.

- „Tak, jest decyzja, idziemy sami do wyborów, w ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej, ale tak jak założyliśmy na początku, chcemy iść jak najszerzej. Ruch polityczny, jakim jest stowarzyszenie Rozwój Plus, przyjmuje dzisiaj np. tysiące ludzi, tysiące samorządowców”

- oświadczył były premier.

Mówił o rozmowach z innymi parlamentarzystami, zapowiadając poszerzenie swojego klubu o nowe nazwiska.

- „Z różnych partii politycznych [...] również z obecnej koalicji rządowej, jest wysokie prawdopodobieństwo, że tak się stanie w ciągu najbliższych paru tygodni”

- stwierdził.

Morawiecki przekonywał, że celem Rozwoju Plus jest zatrzymanie „dwóch biegunów cynizmu politycznego” – „z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Grzegorza Brauna”.

- „Tak, chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji”

- zapewnił.