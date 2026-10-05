Jeszcze w sierpniu Mateusz Morawiecki zapowiadał, że najpóźniej 15 października powstanie nowa partia polityczna, wywodząca się z jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Kilka dni temu portal wPolityce.pl donosił, że plany te uległy zmianie i w Rozwoju Plus zapadła decyzja, by odłożyć zakładanie partii, skupiając się obecnie na rozbudowie struktur stowarzyszenia. Również PAP podała, że powołanie partii nie nastąpi 15 października, a „raczej za kilka miesięcy”.
Goszcząc jednak dziś rano na antenie RMF FM Mateusz Morawiecki zapewnił, że w ciągu najbliższych tygodni wpłynie wniosek o rejestrację partii.
- „Tak, jest decyzja, idziemy sami do wyborów, w ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej, ale tak jak założyliśmy na początku, chcemy iść jak najszerzej. Ruch polityczny, jakim jest stowarzyszenie Rozwój Plus, przyjmuje dzisiaj np. tysiące ludzi, tysiące samorządowców”
- oświadczył były premier.
Mówił o rozmowach z innymi parlamentarzystami, zapowiadając poszerzenie swojego klubu o nowe nazwiska.
- „Z różnych partii politycznych [...] również z obecnej koalicji rządowej, jest wysokie prawdopodobieństwo, że tak się stanie w ciągu najbliższych paru tygodni”
- stwierdził.
Morawiecki przekonywał, że celem Rozwoju Plus jest zatrzymanie „dwóch biegunów cynizmu politycznego” – „z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Grzegorza Brauna”.
- „Tak, chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji”
- zapewnił.
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.