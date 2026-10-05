Leon XIV: w Seulu młodzi poznają moc Ewangelii i męczenników

Chcieli poznać Jezusa

Papież przypomniał wyjątkową historię Kościoła w Korei. Wiara zrodziła się tam spontanicznie dzięki szczeremu poszukiwaniu prawdy przez ludzi, którzy zapoznali się z tekstami chrześcijańskimi i pragnęli dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie Chrystusie. To poszukiwanie przerodziło się w pragnienie chrztu. Tak powstały pierwsze chrześcijańskie wspólnoty, które przypominały pierwotny Kościół.

Świadectwo męczenników i ukrytych chrześcijan

Leon XIV podkreślił, że powstały w ten sposób Kościół został umocniony następnie świadectwem męczenników. Wspomniał w sposób szczególny Tomasza Choe Yang-Eopie, drugiego w historii koreańskiego kapłana, który w połowie XIX w. przemierzał Koreę, aby dotrzeć do odległych i ukrytych wspólnot chrześcijańskich, niosąc im Słowo Boże i sakramenty.

Pielęgnujcie przyjaźń z Jezusem

Ojciec Święty zachęcił do naśladowania przykładu koreańskich męczenników poprzez codzienne poświęcanie się Bogu i bliźnim. Siłę do tego należy czerpać z przyjaźni z Chrystusem. „Pielęgnujcie ją w Eucharystii, w słuchaniu Słowa, w modlitwie i w ciszy przed Panem. To właśnie w przebywaniu z Nim odnajdujemy radość naszego powołania i uczymy się kochać tak jak On”.

Niech męczennicy przemówią do młodych pokoleń

W sposób szczególny Papież odniósł się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się od 3 do 8 sierpnia przyszłego roku w Seulu. „Młodzież z całego świata – mówił Leon XIV – przybędzie na ziemię, gdzie Ewangelia rozkwitła dzięki świadectwu męczenników. Chciałbym, aby było to wielkie spotkanie między pamięcią a przyszłością: męczennicy przekazują wiarę nowym pokoleniom, a młodzież ją przyjmuje, by nieść ją na drogi świata”.

Ojciec Święty wezwał organizatorów ŚDM w Seulu, by pomagali młodym „odkryć, że naśladowanie Chrystusa nie ogranicza wolności, lecz ją wypełnia, a wiara nie zawęża życia, lecz otwiera przed nim szerszy horyzont”.

Chrystus już zwyciężył

„Przygotowujcie więc Światowe Dni Młodzieży z pasją – dodał na zakończenie Papież – zachowując w sercach słowa: ‘Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!’ (J 16,33). Wasi męczennicy to zrozumieli: ich nadzieja nie zależała od sprzyjających okoliczności, ale od pewności, że Chrystus już zwyciężył”.