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Rosja

Gen. Hodges o nowej doktrynie Putina na Ukrainie

Jak donoszą media, Rosja ma zmieniać sposób prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ukraińskie służby zdobyły dokumenty wskazujące, że Władimir Putin nakazał rozszerzenie uderzeń na znacznie większą liczbę celów cywilnych. Kijów uważa, że Moskwa chce w ten sposób złamać społeczeństwo i zmusić Ukrainę do ustępstw.

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Gen. Ben Hodges
Gen. Ben Hodges · fot. Screenshot - YouTube (Defense & Aerospace Report)

– Mamy dokumenty. To nowa doktryna – powiedział Zełenski w rozmowie z Reutersem, odnosząc się do planów rosyjskich ataków przed nadchodzącą zimą.

W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła uderzenia rakietowe i dronowe na ukraińskie miasta oraz infrastrukturę. W Charkowie rosyjski atak na zabudowę mieszkalną zabił sześć osób i ranił kilkadziesiąt. Uderzenia zakłócają również funkcjonowanie transportu, energetyki i przemysłu.

„Strategia Groznego czy Aleppo”

Były dowódca wojsk USA w Europie gen. Ben Hodges uważa, że Rosja może przechodzić do modelu prowadzenia wojny znanego z wcześniejszych konfliktów.

– To jest przejście do strategii Groznego czy Aleppo – ocenił generał, cytowany przez „Rzeczpospolitą”.

W obu przypadkach rosyjskie siły wykorzystywały masowe bombardowania obszarów miejskich. Grozny został ciężko zniszczony podczas wojen czeczeńskich, natomiast w Syrii rosyjskie lotnictwo odegrało znaczącą rolę w bombardowaniach Aleppo.

Zełenski twierdzi, że celem obecnej rosyjskiej kampanii jest wywołanie tak dużych strat i problemów w ukraińskich miastach, aby mieszkańcy zaczęli je opuszczać, a presja społeczna zmusiła władze w Kijowie do ustępstw.

Moskwa przedstawia sytuację inaczej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony utrzymuje, że jego wojska uderzają w obiekty wojskowe, zakłady przemysłu obronnego oraz infrastrukturę wspierającą ukraińską armię. Zapowiedziało jednocześnie dalsze i intensywniejsze ataki na Kijów oraz inne części Ukrainy.

Rosyjskie bombardowania przynoszą jednak coraz większe straty wśród ludności cywilnej. Reuters zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach liczba cywilnych ofiar wyraźnie wzrosła, równolegle z nasileniem ataków na elektrownie, obiekty infrastrukturalne i ukraińskie miasta.

Źródło: mp/Reuters, Rzeczpospolita, Fronda.pl

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