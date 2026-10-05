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Ekstradycja groźnego przestępcy z Niemiec

Po 5 latach unikania wymiaru sprawiedliwości, dzięki determinacji łódzkich policjantów zakończyły się poszukiwania mężczyzny, który ma do obycia karę ponad 13 lat pozbawienia wolności. 56-latek ścigany od 2021 roku został zatrzymany na terenie Niemiec i przekazany stronie polskiej. To dowód na to, że współpraca międzynarodowa oraz konsekwencja polskich służb przynoszą wymierne efekty. Mężczyzna odpowie między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pobicia, uszkodzenia ciała czy porwanie.

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Przewożony mężczyzna
Przewożony mężczyzna · fot. lodzka.policja.gov.pl

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi przyczynili się do zatrzymania poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania, który ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości w Niemczech. Mężczyzna poszukiwany był od 2021 roku  w związku z przestępstwami popełnionymi w latach 2004-2005 w ramach działania zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym m.in. za uszkodzenia ciała, pobicia przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez oddanie 6 strzałów z broni palnej w miejscu publicznym, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie. 

W 2025 roku sprawę poszukiwań za mężczyzną przejęli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Podejrzewali, że mężczyzna mógł przebywać poza granicami kraju. Szybko ich działania skoncentrowały się na terenie krajów europejskich i dotarli do Niemiec. Informację te przekazali policyjnemu oficerowi łącznikowemu w Niemczech, który zebrane informacje przekazał niemieckim policjantom. Ci ustalili, gdzie 56-latek przebywa i zatrzymali go 8 czerwca 2026 roku w miejscowości Geesthacht. 1 października 2026 roku został przekazany stronie polskiej. Teraz najbliższe lata spędzi w więzieniu.

Źródło: lodzka.policja.gov.pl

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