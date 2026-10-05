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Dżuma w Rosji?! Niepokojące doniesienia o kwarantannie w szpitalach i maseczkach

Docierają do nas niezwykle niepokojące doniesienia z Rosji. Tym razem chodzi o dżumę, na którą mogła chorować zmarła 1 października 27-letnia Daria Szypiłowa, była pracownica Instytut Przeciwdżumowego.

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Ubiór ochronny lekarza podczas epidemii dżumy / Kobieta w maseczce. Zdjęcie ilustracyjne
Ubiór ochronny lekarza podczas epidemii dżumy / Kobieta w maseczce. Zdjęcie ilustracyjne · fot. Fot. Wellcome Collection (L0025222), licencja CC BY 4.0 / Pixabay

Władze oficjalnie nie mówiąc o dżumie, jednak w Irkucku kwarantanną miało zostać objętych kilka szpitali. Z kolei w znajdującym się nieopodal, również w obwodzie irkuckim, Szelechowie miał zostać wprowadzony obowiązek.

Co istotne, kobieta zmarła po zaledwie dwóch dniach od przyjęcia do szpitala, z objawami zapalenia płuc. Wprost o dżumie płucnej mówi kanał „Mash”. Wspomniano też o odizolowaniu personelu i objęciu placówki kwarantanną.

Pojawiają się już różne hipotezy co do zakażenia kobiety. Jedna z nich mówi o podróży służbowej do Buriacji, gdzie mają występować naturalne ogniska dżumy. Mówi się również o możliwym wypadku w laboratorium, ponieważ kobieta miała według REN TV pracować z bakteriami dżumy, które pochodzą z Syberii, Mongolii i Ałtaju.

Nieoficjalnie niezależnie media mówią o objęciu 189 osób nadzorem, przy czym 177 miało trafić do szpitali, a 12 do instytutu przeciwdżumowego. Władze przekonują, że u żadnej z osób nie stwierdzono objawów, a badania nie dowiodły rzekomo zakażenia.

Kolejne nieoficjalne doniesienia mówią o rzekomym wprowadzeniu obowiązku noszenia maseczek w hucie aluminium w Szelechowie czy kwarantannie w pięciu szpitalach.

Źródło: rmf24.pl

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