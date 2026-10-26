PiS domaga się pilnego procedowania projektu ustawy zakładającego 8-proc. VAT na wszystkie paliwa stałe oraz 5-proc. VAT na energię elektryczną i cieplną. O wniosku do Czarzastego o pilnego zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu poinformował Mariusz Błaszczak.

„Skierowałem do Marszałka Sejmu pismo z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu, aby przyjąć projekt ustawy „Tanie Ogrzewanie” – napisał Błaszczak na platformie X.

Czarzasty w trakcie konferencji prasowej w Bielsku-Białej usłyszał pytanie na temat wniosku PiS.

Marszałek Sejmu odparł, że „nadzwyczajne posiedzenie Sejmu zawsze jest warto zwołać w momencie, kiedy nie jest zwoływane tylko po to, żeby podkreślić sprawę pana Błaszczaka”.

Dodał, że nie zapoznał się jeszcze z projektem ustawy przygotowanym przez PiS, ale „rzuci na niego okiem” we wtorek.

„Jest normalne procedowanie takiego projektu. Projekty są opiniowane przez odpowiednie biura w Sejmie, jak i poddane pod konsultacje społeczne, które trwają miesiąc” – powiedział.

Czarzasty oświadczył ponadto, że nie blokuje i nie ma zamiaru blokować w sejmie projektów ustaw pochodzących od klubów parlamentarnych.

„A oczywiście nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu ze względu na to, że wymyślił to pan Błaszczak i myśli, że po prostu tak będzie, nie będę zwoływał. Sejm funkcjonuje spokojnie, rozsądnie. Najbliższe posiedzenie jest w przyszłym tygodniu. Na wszystko przyjdzie czas” – dodał.