Dzień: poniedziałek, 26 października 2026 Imieniny: Ewarysta, Łucjana, Lutosławy

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXX tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Czarzasty: nie przychylę się do wniosku PiS

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie ma zamiaru zwoływać na wniosek Prawa i Sprawiedliwości nadzwyczajnego posiedzenia sejmu. Sejm miałby obradować na temat podatku VAT od paliw stałych oraz energii elektrycznej i cieplnej.

1 min czytania
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty · fot. Klub Lewicy via Flickr CC 0

PiS domaga się pilnego procedowania projektu ustawy zakładającego 8-proc. VAT na wszystkie paliwa stałe oraz 5-proc. VAT na energię elektryczną i cieplną. O wniosku do Czarzastego o pilnego zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu poinformował Mariusz Błaszczak. 

Skierowałem do Marszałka Sejmu pismo z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu, aby przyjąć projekt ustawy „Tanie Ogrzewanie” – napisał Błaszczak na platformie X. 

Czarzasty w trakcie konferencji prasowej w Bielsku-Białej usłyszał pytanie na temat wniosku PiS. 

Marszałek Sejmu odparł, że „nadzwyczajne posiedzenie Sejmu zawsze jest warto zwołać w momencie, kiedy nie jest zwoływane tylko po to, żeby podkreślić sprawę pana Błaszczaka”.

Dodał, że nie zapoznał się jeszcze z projektem ustawy przygotowanym przez PiS, ale „rzuci na niego okiem” we wtorek. 

„Jest normalne procedowanie takiego projektu. Projekty są opiniowane przez odpowiednie biura w Sejmie, jak i poddane pod konsultacje społeczne, które trwają miesiąc” – powiedział. 

Czarzasty oświadczył ponadto, że nie blokuje i nie ma zamiaru blokować w sejmie projektów ustaw pochodzących od klubów parlamentarnych. 

„A oczywiście nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu ze względu na to, że wymyślił to pan Błaszczak i myśli, że po prostu tak będzie, nie będę zwoływał. Sejm funkcjonuje spokojnie, rozsądnie. Najbliższe posiedzenie jest w przyszłym tygodniu. Na wszystko przyjdzie czas” – dodał. 

Źródło: fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej