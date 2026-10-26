W niedzielę, 25 października, zakończyła się zbiórka podpisów zorganizowana przez stowarzyszenie GLIWICE2026. Jak poinformował lokalny portal 24Gliwice.pl, inicjatorzy referendum uzyskali poparcie ponad 18 tysięcy mieszkańców, podczas gdy ustawowy próg wynosi 12 716 ważnych podpisów.

„MAMY TO! PONAD 18.000!” – ogłosili organizatorzy na oficjalnej stronie inicjatywy referendalnej.

Zebrane dokumenty miały zostać przekazane w poniedziałek komisarzowi wyborczemu w Katowicach, który przeprowadzi ich weryfikację. Na rozpatrzenie wniosku przewidziano maksymalnie 30 dni.

Jak czytamy, powodów niezadowolenia części mieszkańców jest kilka. Jednym z najważniejszych pozostaje sprawa budowy nowego szpitala miejskiego. Przeciwnicy prezydent zarzucają jej rezygnację z wcześniejszej koncepcji inwestycji, na której przygotowanie wydano już publiczne pieniądze.

Zamiast planowanego szpitala miejskiego władze Gliwic postawiły na koncepcję większej placówki akademickiej, realizowanej we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Zdaniem organizatorów referendum taka zmiana może oznaczać dalsze opóźnienie poprawy dostępności opieki zdrowotnej.

Krytyce poddawane są również wydatki budżetowe, zarządzanie miejskimi spółkami oraz realizacja zapowiadanych inwestycji.

„Pieniądze mieszkańców są przepalane” – tak przedstawiciele inicjatywy referendalnej oceniali sposób gospodarowania środkami publicznymi podczas wrześniowej konferencji prasowej, relacjonowanej przez 24Gliwice.pl.

Dodatkowym problemem dla Katarzyny Kuczyńskiej-Budki jest brak politycznego poparcia w Radzie Miasta. W 2026 roku prezydent Gliwic nie uzyskała ani wotum zaufania, ani absolutorium z wykonania budżetu.

Na oficjalnej stronie inicjatywy GLIWICE2026 organizatorzy wskazują również na postępowania prokuratorskie dotyczące działań władz miasta. Sam fakt ich prowadzenia nie oznacza jednak stwierdzenia nieprawidłowości ani winy prezydent.

Katarzyna Kuczyńska-Budka objęła stanowisko w 2024 roku, wygrywając drugą turę wyborów samorządowych z wynikiem 50,56 proc. głosów. Została pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Gliwic.