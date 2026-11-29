Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na postanowienie sądu okręgowego, uchylające odmowę przedłużenia zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. W ten sposób sądy zablokowały próbę rozwiązania manifestacji, podjętą przez wiceszefa KO, który wcześniej spotkał się w tej sprawie a sędzią Anną Korwin-Piotrowską – twierdzącą, że kieruje pracami TK.

Prof. Ireneusz C. Kamiński dosadnie o Korwin-Piotrowskiej

– „Jeśli zna się choć odrobinę elementarz konstytucyjnych swobód, postanowienia warszawskiego Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego uchylające decyzję prezydenta Warszawy o braku zgody na manifestację pod Trybunałem Konstytucyjnym są oczywiste. To wolność (tu zgromadzeń) jest zasadą, a każde jej ograniczenie wyjątkiem, który trzeba mocno i przekonująco uzasadnić. Tego uzasadnienia nie było, nawet w minimalny sposób”

– zauważył w mediach społecznościowych prof. Ireneusz C. Kamiński.

Były sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wskazał przy tym na bulwersujący udział sędzi Korwin-Piotrowskiej w całej sprawie.

– „W sprawie jest coś porażającego dla prawnika. Pierwsze to kluczowy udział Anny Korwin-Piotrowskiej, polegający na zaproszeniu Prezydenta m. st. Warszawy R. Trzaskowskiego i Komendanta Stołecznego Policji insp. K. Ogrońskiego na spotkanie w celu odblokowania TK, czyli »zniesienia zgromadzenia«. Żaden sędzia, jeśli chce być sędzią, takiej inicjatywy - z udziałem innych władz - nigdy nie powinien podejmować”

– podkreślił prawnik.

– „Drugie-powinien też wiedzieć, jakie standardy prawne wynikają z Konstytucji dla prawa do zgromadzeń. To prawniczy elementarny elementarz. Tej podstawowej wiedzy nie widzę, co zdumiewa w przypadku osoby, która ma orzekać o kwestiach konstytucyjnych”

– dodał.

„Uzurpatorka z Opola”

Na wpis prof. Kamińskiego zareagował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– „Uzurpatorka z Opola osadzona przez rząd w budynku TK rozpoczęła urzędowanie od próby podważenia naszych konstytucyjnych wolności”

– podsumował polityk Konfederacji.