Mimo protestów środowisk zajmujących się ochroną praworządności, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz wątpliwości co do spełniania przez Macieja Berka wymogów formalnych, koalicja Donalda Tuska przegłosowała dziś w Sejmie jego kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Próbę wprowadzenia „prawej ręki” szefa rządu do TK mocno skomentował Rafał Ziemkiewicz.

- „Każdy, kto jeszcze będzie po akcji z Berkiem bredził o jakiejkolwiek moralnej legitymacji sitwy Tuska, praworządności czy »siłach demokratycznych«, musi mieć świadomość, że jest totalnie załganym lokajem mafii. Gratuluję życiowych i zawodowych wyborów i radzę szybko się nachapać, zanim się to eldorado skończy”

- napisał publicysta.

Dziennikarz przywołał fragment „Towarzysza Szmaciaka, czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy” Janusza Szpotańskiego, w którym autor opisał los komunistycznego aparatczyka uciekającego przed tłumem robotników.

- „Ten dzień nadchodzi…”

- stwierdził Ziemkiewicz.