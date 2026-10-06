O utworzenie amerykańskiej bazy zapytał Trumpa reporter TVN. Ten odparł:

„Może do tego dojść. Bardzo tego chcą”.

Dalej w krótkiej wypowiedzi przed Białym Domem zaznaczył, że Polsce na tym zależy, a on lubi naszego prezydenta. Przypomniał, że poparł go przed wyborami, a Nawrocki „odniósł wspaniałe zwycięstwo”. Jak informuje PAP, dalej Trump powiedział:

„Mamy w Polsce wspaniałego prezydenta, więc tak, myślę, że tak”.

Co ciekawe, pytany o możliwość utworzenia bazy na Litwie, Trump zapewnił, że USA przyjrzą się również temu, a Litwinów nazwał swoimi przyjaciółmi. „To wspaniali ludzie” – dodał amerykański prezydent.