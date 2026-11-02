W poniedziałek 2 listopada Święczkowski poinformował na antenie Telewizji Republika, że kilka miesięcy przed obecnym kryzysem przewidział możliwość utrudnienia wykonywania swoich obowiązków.

– Chcę ujawnić fakt, którego nie zna ani Anna Korwin-Piotrowska, ani Maciej Berek, wydając te absurdalne tzw. zarządzenia – oświadczył.

Prezes TK wyjaśnił, że w kwietniu, oprócz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, upoważnił również Stanisława Piotrowicza do zastępowania go w czynnościach związanych z kierowaniem Trybunałem.

Dokument może zmienić sytuację

Zdaniem Święczkowskiego wcześniejsze upoważnienie oznacza, że nawet w przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez prezesa i wiceprezesa TK nie powstaje podstawa do przejęcia kierownictwa przez Annę Korwin-Piotrowską.

– Zastępuje mnie w tej chwili sędzia Stanisław Piotrowicz – podkreślił.

Istotne znaczenie ma art. 12 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, przewidujący możliwość upoważnienia innego sędziego do zastępowania prezesa.

Korwin-Piotrowska wywodzi swoje kompetencje z przepisów dotyczących zastępstwa przez sędziego o najdłuższym stażu. Święczkowski wskazuje jednak, że wcześniej ustanowił już osobę upoważnioną do wykonywania jego obowiązków.