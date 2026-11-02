Bogucki: To nie jest bitwa o Trybunał

Podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki odniósł się do wydarzeń rozpoczętych 30 października, kiedy ogłoszono odsunięcie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

– To nie jest bitwa o trybunał, tylko dzisiaj w Rzeczypospolitej toczy się batalia o polską demokrację – podkreślił.

Zdaniem ministra działania osób, które przejęły kierowanie instytucją, stanowią zagrożenie dla konstytucyjnej zasady podziału władz.

Bogucki zarzucił obozowi Donalda Tuska wykorzystywanie aparatu państwa do podporządkowania sobie organu mającego kontrolować zgodność prawa z Konstytucją. Ocenił również, że przedstawiciele rządu nie wskazali przekonujących podstaw prawnych odsunięcia dotychczasowego kierownictwa Trybunału.

Pałac przedstawia argumenty prawne konstytucjonalistów

Szef KPRP poinformował, że kancelaria dysponuje dwiema pisemnymi opiniami, przygotowanymi przez prof. Ryszarda Piotrowskiego i prof. Jacka Zaleśnego. Otrzymała także zasadnicze tezy stanowiska prof. Anny Łabno i oczekuje na opinię prof. Genowefy Grabowskiej.

Według relacji Boguckiego ekspertyzy kwestionują skuteczność zarządzenia Anny Korwin-Piotrowskiej dotyczącego przerwy w wykonywaniu obowiązków przez prezesa i wiceprezesa TK.

Kluczowe znaczenie ma kwestia możliwości zastosowania art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych wobec kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego przepis ten nie daje Korwin-Piotrowskiej uprawnienia do odsuwania prezesa TK.

W przedstawionej argumentacji pojawia się również możliwość odpowiedzialności karnej na podstawie art. 227 i art. 128 Kodeksu karnego. Ocena, czy doszło do popełnienia przestępstwa, wymagałaby jednak odrębnego postępowania.

– Działania władzy wykonawczej (...) są całkowicie bezprawne – stwierdził Bogucki, przedstawiając stanowisko Kancelarii Prezydenta.