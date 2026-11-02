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Kościół

Papież na rzymskim cmentarzu: Módlmy się za opłakujących ofiary wojen

Zgodnie z tradycją kontynuowaną przez swych poprzedników, Leon XIV udał się we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych na rzymski cmentarz. Campo Verano jest monumentalną nekropolią, często porównywaną do warszawskich Powązek. Ojciec Święty wskazał, że Eucharystia sprawowana w tym „miejscu modlitwy i pamięci, miłości i nadziei” jest ofiarowana w intencji tych, którzy „tam spoczywają”, oraz tych, których „każdy z nas nosi w sercu”.

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Msza św. na cmentarzu Verano w Rzymie
Msza św. na cmentarzu Verano w Rzymie · fot. via @VATICAN MEDIA

Leon XIV modlił się na cmentarzu Campo Verano we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych drugi rok z rzędu. W liturgii uczestniczyło kilka tysięcy wiernych. W homilii Papież podkreślił, że upamiętnienie wiernych zmarłych nazajutrz po uroczystości Wszystkich Świętych „nadaje kierunek naszej modlitwie”.

W ręku Boga

Ojciec Święty nawiązał do czytań mszalnych, które, jak zaznaczył, umacniają naszą ufność w to, że ręce Boga skutecznie strzegą dusz sprawiedliwych i „nie dosięgnie ich męka”. Wskazał, że jest to „obietnica zbawienia”, która szczególnie dziś staje się „istotą modlitwy, jaką wznosimy do Pana życia za wszystkich wiernych zmarłych”.

Papież nawiązał do Ewangelii o błogosławieństwach, które – jak zauważył – są niczym autoportret Jezusa. „Błogosławieństwa – powiedział – są drogą do życia pełnego i spełnionego – już teraz i na wieczność”. Ojciec Święty wskazał, że przesłanie zbawienia, jakim są Błogosławieństwa, „rozbrzmiewa ze szczególną duchową siłą na cmentarzu, który jest niczym próg między doczesnością a wiecznością, między życiem ziemskim a tym, co nas oczekuje po jego zakończeniu”. 

Łzy matek, dzieci i starców

Leon XIV wyznał, że dziś szczególnie przemawiają słowa: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.

„W tej chwili – podkreślił Ojciec Święty – chcemy modlić się za wszystkich, którzy niedawno stracili kogoś bliskiego, a szczególnie za tych, którym ukochaną osobę odebrała absurdalna przemoc wojny. Niech łzy tylu matek, dzieci i osób starszych poruszą sumienia mających władzę, by uciszyć broń!”. 

Na zakończenie homilii Leon XIV przypomniał, że wiara w Chrystusa mówi nam, iż nasza więź z naszymi zmarłymi „nie zostaje zerwana, lecz przemieniona”. Papież zachęcił, by poprzez modlitwę wstawienniczą towarzyszyć swoim bliskim w drodze do pełnej komunii z Bogiem. 

Źródło: mp/Vatican News, Beata Zajączkowska – Watykan

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