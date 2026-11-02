Sprawa dotyczy osiedla „Groen Konstancin” w Konstancinie-Jeziornie, obejmującego domy jednorodzinne i szeregowe. W materiałach promocyjnych deweloper przekonywał, że nabywcy mogą zyskać ponad 60 mkw. dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

– Zorganizujesz dodatkowy pokój dla gości lub pracownię – zachęcano w reklamach.

Firma prezentowała również wizualizacje poddaszy z wydzielonymi pomieszczeniami, sugerując możliwość urządzenia tam pokoju gier, siłowni czy przestrzeni do pracy.

UOKiK: Reklamowane możliwości nie istniały

Kontrola wykazała jednak, że poddasza nie spełniały warunków technicznych umożliwiających ich adaptację na cele mieszkalne. Nie zaprojektowano nawet schodów łączących piętro ze strychem.

Co więcej, zgodnie z dokumentacją budowlaną poddasze stanowiło powierzchnię nieużytkową, należącą do części wspólnej nieruchomości.

– Przedsiębiorca swoim przekazem wprowadził konsumentów w błąd – ocenił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd podkreślił, że możliwość zwiększenia metrażu nawet o połowę mogła być jednym z istotnych argumentów skłaniających klientów do zakupu nieruchomości.

Na spółkę nałożono karę w wysokości 1 176 000 zł. Deweloper powinien również opublikować decyzję na swojej stronie internetowej.

Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne, a przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do sądu.

Sprawa jest ważnym ostrzeżeniem dla kupujących domy i mieszkania. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić nie tylko atrakcyjne wizualizacje i zapewnienia sprzedawcy, lecz przede wszystkim zatwierdzony projekt budowlany, przeznaczenie pomieszczeń oraz rzeczywistą możliwość ich użytkowania.