Papież odprawił Mszę w Klinice Gemelli

Jak podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej dziś o godz. 12:00 Leon XIV odprawił Mszę św. w sali przygotowanej na dziesiątym piętrze Polikliniki Gemelli. Obecni byli pracownicy kliniki oraz członkowie Korpusu Żandarmerii Watykańskiej.

W homilii Ojciec Święty podziękował całemu personelowi – lekarzom, pielęgniarkom i personelowi pomocniczemu – za pracę, jaką wykonują każdego dnia, opiekując się chorymi i troszcząc się o ich kruchość, a w szczególności za to, co zrobili i robią dla niego.

Papież udzielił też zgromadzonym Komunii Świętej.

Lekarze opiekujący się Papieżem podali natomiast, że dzisiaj rano Ojciec Święty przeszedł badania krwi oraz prześwietlenie klatki piersiowej, które potwierdziły stałą poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Kontynuowano sesje fizjoterapii oddechowej. Rekonwalescencja po operacji pozwala na wykonywanie codziennych czynności w pełnej samodzielności.

Podano ponadto, że w niedzielę Leon XIV odmówi z wiernymi modlitwę Anioł Pański, nie precyzując jednak, gdzie odbędzie się ta modlitwa.