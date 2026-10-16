Watykan poinformował, że Leon XIV wyraził „głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki, w obwodzie chersońskim”.

– Ojciec Święty zaapelował o rozejm, który umożliwi dostarczenie żywności i pomocy medycznej oraz dobrowolną i bezpieczną ewakuację ludności cywilnej – przekazało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Papież podkreślił również, że Stolica Apostolska pozostaje zaangażowana w działania na rzecz dialogu i pokoju.

Putin deklaruje współpracę

Oleszki znajdują się na okupowanym przez Rosję lewym brzegu Dniepru. Według Reutersa w mieście pozostaje około 1700 osób, w tym kilkadziesiąt dzieci, a sytuacja z dostępem do żywności i leków jest coraz trudniejsza. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o utrudnianie dostaw pomocy.

Kreml po rozmowie poinformował, że Putin poparł watykańską inicjatywę.

– Intencja Watykanu, aby pomóc w stworzeniu warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ludności miasta i zorganizowania niezbędnych dostaw, została poparta – przekazano w oświadczeniu rosyjskich władz.

Kreml dodał krótko:

– Uzgodniono współpracę w tej sprawie.

Papież pełni misję także ze szpitalu

Rozmowa z Putinem odbyła się w czwartym dniu hospitalizacji Leona XIV. We wtorek papież przeszedł operację, podczas której usunięto dolny płat prawego płuca. Badanie śródoperacyjne potwierdziło gruczolakoraka płuca. Operacja trwała około 90 minut i – jak poinformował Watykan – przebiegła bez komplikacji.

W piątek lekarze poinformowali, że stan Ojca Świętego systematycznie się poprawia, a wyniki badań potwierdzają prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Papież samodzielnie wykonuje codzienne czynności i kontynuuje fizjoterapię oddechową.

Mimo hospitalizacji Leon XIV nie rezygnuje więc z aktywności dyplomatycznej. Rozmowa z Putinem była drugim znanym kontaktem telefonicznym obu przywódców – poprzedni odbył się w czerwcu 2025 roku.