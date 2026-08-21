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Polityka

Korneluk uderza w Giertycha. „To jest kłamstwo. Mija się z prawdą”

Poseł KO Roman Giertych protestował w związku z umorzeniem śledztwa ws. „dwóch wież”, określając „manipulacją” przekazanie prowadzonej pierwotnie przez prok. Ewę Wrzosek sprawy innej śledczej. Teraz na narrację polityka obozu władzy odpowiada prokurator krajowy (powołany bez opinii prezydenta) Dariusz Korneluk. „To jest kłamstwo” – stwierdza kategorycznie.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Janusz Jaskółka)

Pod koniec czerwca prokuratura umorzyła postępowanie dot. tzw. „dwóch wież”, w ramach którego domniemanego poszkodowanego reprezentowała kancelaria posła KO Romana Giertycha. 

- „Znamienne jest też to, że prokuratura Prokuratura Okręgowa w Warszawie odsunęła od prowadzenia tej sprawy prokurator Ewę Wrzosek tylko dlatego, że PiS wykorzystało śmierć Barbary Skrzypek do oskarżeń wobec prokuratora i pełnomocników pokrzywdzonego. Tak zdumiewającej zmiany prokuratora tylko dlatego, że potencjalny podejrzany wykrzykuje do pełnomocnika pokrzywdzonego: >>Morderco!<< nie widziano w historii prokuratury. I na miejsce Wrzosek wskazano prok. Szeroczyńską. Była to bezczelna manipulacja. Nie zmienia się składu prowadzącego śledztwo z tego powodu, że tym których śledztwo dotyczy nie podoba się prokurator”

- grzmiał parlamentarzysta w mediach społecznościowych.

Dziś do narracji posła Giertycha odniósł się na antenie TVN24 stojący na czele Prokuratury Krajowej prok. Dariusz Korneluk. 

- „To jest kłamstwo. Pani prokurator Wrzosek, która prowadziła to postępowanie na własne życzenie przestała je prowadzić. Osobiście z nią rozmawiałem, żeby jednak pozostała na delegacji w Prokuraturze Okręgowej, bo wówczas zakończy to postępowanie. [Giertych] Mija się z prawdą, bo nikt pani prokurator Wrzosek od tej sprawy nie wyeliminował, tylko sama podjęła decyzję, że nie chce pracować w ramach delegacji w Prokuraturze Okręgowej”

- wyjaśnił.

Źródło: Niezależna.pl, Fronda.pl

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