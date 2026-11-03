Radę Stałą KEP tworzą: przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda, wiceprzewodniczący –abp Józef Kupny, prymas Polski abp Wojciech Polak, kardynałowie kierujący diecezjami, sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak, sześciu biskupów diecezjalnych oraz dwóch biskupów pomocniczych. Do jej zadań należy m.in. zajmowanie stanowiska w kwestiach publicznych.

– „Odpowiadając na wiele zapytań naszych wiernych, chciałem potwierdzić, że jutro, to jest 4 listopada, Rada Stała Episkopatu Polski w trybie natychmiastowym spotyka się w Warszawie”

– przekazał kard. Konrad Krajewski.

Wyjaśnił, że Rada „spotyka się w Warszawie, by w imieniu milionów katolików, ludzi wierzących, wypowiedzieć się na temat sytuacji, która dzieje się teraz w Polsce”.

Metropolita łódzki ponowił apel o modlitwę w intencji Ojczyzny.

Biskupi zajmą stanowisko

Informacja na temat jutrzejszego spotkania pojawiła się również w serwisie internetowym Episkopatu.

– „W środę 4 listopada 2026 roku odbędzie się w Warszawie zebranie Rady Stałej Biskupów. Zostało ono zwołane w związku z aktualną sytuacją w kraju. Obradom Rady Stałej będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Przedmiotem obrad będzie aktualna sytuacja w kraju. W godzinach wieczornych, po zakończeniu spotkania, przewidziana jest publikacja komunikatu Rady Stałej Biskupów”

– czytamy w komunikacie.