Sypie się koalicja Tuska? Kolejny członek rządu rezygnuje

Sejm odrzucił wczoraj forsowaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe ustawę o likwidacji dwukadencyjności w samorządach. Stało się tak jednak dzięki głosom opozycji. Większość posłów rządzącej koalicji poparła projekt, co przechyliło czarę goryczy przewodniczącej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Minister funduszy i polityki regionalnej oświadczyła w mediach społecznościowych, że rezygnuje z funkcji w rządzie Donalda Tuska, a stery nad partią przekazuje jej założycielowi – Szymonowi Hołowni.

– „Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki.”

– podkreśliła.

Wiceminister Szyszko: Zanik moralnego kompasu

Śladem swojej dotychczasowej przełożonej poszedł wiceminister funduszy Jan Szyszko.

– „Nasz rząd miał być nową jakością: skończyć z kolesiostwem, rozliczyć łamanie prawa, naprawić sądy, uzdrowić budżet:

– napisał w swoim oświadczeniu polityk Polski 2050.

– „Trzeci rok rządzenia jest dla tych obietnic brutalny. Kolesiostwo – afera szpitalna jest jego symbolem, Mateccy śmieją się sprawiedliwości w twarz, a do odbierania TK z rąk polityków nie znaleziono nikogo bardziej apolitycznego niż prawa ręka Premiera RP”

– dodał.

Wskazał, że zamiast na reformach, przekaz rządzących skupia się na polaryzacji. Wczorajsze głosowanie ws. dwukadencyjności w samorządach to natomiast, w ocenie Szyszki, „kolejny etap porzucenia mandatu od wyborców na rzecz partykularnych interesów”.

– „Problemem tej Koalicji nie jest niekompetencja kadr. Problemem jest zanik politycznego i moralnego kompasu”

- stwierdził.