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Rosja znów uderzyła. Polska poderwała myśliwce

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – informuje w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

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F-16
F-16 · fot. SFJZ13 - Ex STEADFAST JAZZ Uploaded by GiW via Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Podkreślono, że:

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Dowództwo dodało, że działania mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Tuż przed godziną 6:30 pojawił się drugi komunikat:

„Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone”.

Dowiedzieliśmy się, że naziemne systemu obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej i nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Dowództwo podziękowało za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji:

„[…] których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej”.

 

 

Źródło: x.com

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