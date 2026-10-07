Podkreślono, że:
„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.
Dowództwo dodało, że działania mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Tuż przed godziną 6:30 pojawił się drugi komunikat:
„Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone”.
Dowiedzieliśmy się, że naziemne systemu obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej i nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Dowództwo podziękowało za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji:
„[…] których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej”.
Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Dziękujemy za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji @flygvapnet, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. #WojskoPolskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. #PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 7, 2026
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