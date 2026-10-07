Podkreślono, że:

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Dowództwo dodało, że działania mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Tuż przed godziną 6:30 pojawił się drugi komunikat:

„Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone”.

Dowiedzieliśmy się, że naziemne systemu obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej i nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Dowództwo podziękowało za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji:

„[…] których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej”.