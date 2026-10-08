Prezydent Karol Nawrocki odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych do dramatycznych wydarzeń w szkołach w Ostrołęce i w Leszczydole-Nowinach

- „Z głębokim smutkiem przyjąłem informacje o tragicznych wydarzeniach w polskich szkołach. Rodzinie zamordowanej pracownicy szkoły pod Wyszkowem składam najszczersze kondolencje. Wszystkim poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia”

- napisał Karol Nawrockiego.

- „Polska szkoła musi być miejscem bezpiecznym – dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników”

- dodał.

Prezydent zaznaczył, że „w obliczu takich tragedii nie ma miejsca na wykorzystywanie ludzkiego dramatu do politycznych ataków” i przypomniał, iż „bezpieczeństwo Polaków jest podstawowym obowiązkiem państwa”.

Czarna seria w polskich szkołach

Do przerażającej tragedii doszło dziś w szkole podstawowej w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem, gdzie 15-letni absolwent zaatakował nożem trzy osoby. Niestety, medykom nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej, która została zaatakowana w szyję. Do szpitala trafiła też nauczycielka, a powierzchowne rany odniósł dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika.

To kolejne wstrząsające zdarzenie w polskiej szkole. Wczoraj 19-latek zaatakował nożem kilka osób w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie również ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, którego na szczęście nie udało mu się detonować. Równolegle do zdarzenia w Ostrołęce, w innym mieście na Mazowszu policja zatrzymała 17-latka, który planował „zrobienie komuś krzywdy” w szkole. Odnaleziono przy nim dwa noże. Wcześniej miał szukać w Internecie informacji na temat przeprowadzenia zamachu. 28 września z kolei policja zatrzymała w woj. kujawsko-pomorskim 13-latka, który również wyszukiwał informacji na temat przeprowadzenia zamachu. W jego plecaku znaleziono trzydziestocentymetrowy nóż, a w mieszkaniu tasak, którym wcześniej miał uśmiercić kilka kotów.