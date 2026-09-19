Pierwszy dzień wizyty ma wymiar symboliczny. Karol i Marta Nawroccy złożą wieniec pod Drzewem Przetrwania w miejscu pamięci ofiar zamachów z 11 września 2001 roku. W niedzielę para prezydencka weźmie udział we Mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki oraz spotka się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii.

Bezpieczeństwo, biznes i prawo międzynarodowe

Od poniedziałku rozpocznie się zasadnicza, dyplomatyczna część wizyty. Prezydent wystąpi podczas Polish–American Economic Summit w Instytucie Pileckiego, a następnie spotka się wspólnie z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy. Zaplanowano także rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreśla, że kwestie bezpieczeństwa będą jednym z najważniejszych elementów rozmów.

– „Odbędzie się specjalne spotkanie z prezydentami trzech państw bałtyckich w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej” – zapowiedział minister.

Przydacz zaznaczył również, że Nowy Jork ma być miejscem promocji polskiego biznesu. W podróży prezydentowi towarzyszy około 40 przedsiębiorców wybranych w ramach inicjatywy „Prezydencki Pokład Biznesu”.

– „Prezydent chce być łącznikiem tych firm, otwierać im drzwi i pomagać. Połowa poniedziałkowego dnia poświęcona będzie promocji polskiego biznesu” – powiedział Przydacz.

We wtorek Nawrocki będzie uczestniczył w rozpoczęciu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tego samego dnia zaplanowano rozmowę z przewodniczącym Unii Afrykańskiej i prezydentem Burundi Évariste'em Ndayishimiye oraz udział pary prezydenckiej w recepcji wydawanej przez Donalda Trumpa i jego małżonkę. Przydacz zaznaczył, że polska strona liczy przy tej okazji na krótką rozmowę z prezydentem USA.

– „Liczymy na krótką rozmowę o ważnych sprawach. Ta wizyta nie jest wizytą dwustronną w Waszyngtonie, lecz udziałem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ” – wyjaśnił.

Centrum wydarzeń

Najważniejszy moment nastąpi w środę około godz. 15 czasu miejscowego. Karol Nawrocki będzie pierwszym mówcą popołudniowej sesji debaty generalnej ONZ. Kancelaria Prezydenta zapowiada wystąpienie w języku polskim.

Według wcześniejszych zapowiedzi Przydacza przemówienie ma dotyczyć zarówno zagrożeń stojących przed społecznością międzynarodową, jak i możliwości współpracy. Polski prezydent ma mówić m.in. o naruszaniu prawa międzynarodowego przez państwa autorytarne oraz potrzebie ponownego postawienia prawa ponad polityką siły.

Wizyta odbywa się jednocześnie w momencie intensyfikacji polsko-amerykańskich rozmów dotyczących bezpieczeństwa. Przydacz poinformował tuż przed wylotem, że w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce „decyzja ze strony Białego Domu w zasadzie już zapadła”, a do doprecyzowania pozostają m.in. lokalizacja oraz infrastruktura.

Nowojorska wizyta ma więc połączyć trzy zasadnicze obszary polskiej polityki zagranicznej: bezpieczeństwo, relacje transatlantyckie oraz promocję gospodarczą. Jej najważniejszym politycznym akcentem pozostanie jednak środowe wystąpienie Nawrockiego z mównicy ONZ.