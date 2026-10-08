Leon XIV przyjedzie do Polski? Padł pierwszy możliwy termin

Zaproszenie do Polski skierował do Leona XIV jeszcze prezydent Andrzej Duda. Następnie podtrzymał je prezydent Karol Nawrocki. W imieniu Kościoła w Polsce papieża zaprosił również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda.

– Od strony formalnej zostały już zrealizowane wszystkie niezbędne po naszej stronie kwestie – powiedział Adam Kwiatkowski w rozmowie z Vatican News.

Ambasador zaznaczył, że na obecnym etapie potrzebna jest już decyzja samego papieża i Stolicy Apostolskiej, a następnie uzgodnienie szczegółów ewentualnej wizyty.

Pierwszy możliwy termin: 2028 rok

Kwiatkowski wskazał, że pierwszym realnym terminem papieskiej pielgrzymki do Polski jest 2028 rok. Nie oznacza to jednak, że data została już ustalona.

Ambasador podkreślił, że dla wielu Polaków przyjazd Leona XIV byłby jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych najbliższych lat.

Wizyta miałaby również ogromne znaczenie symboliczne. Polska pozostaje jednym z krajów szczególnie związanych ze Stolicą Apostolską poprzez pontyfikat św. Jana Pawła II, kult Bożego Miłosierdzia oraz silną obecność polskich pielgrzymów w Rzymie.

Sam Leon XIV wielokrotnie zwracał się już bezpośrednio do Polaków. Podczas ostatniej audiencji generalnej zawierzył ich wstawiennictwu Matki Bożej oraz św. Faustyny Kowalskiej i zachęcał, by „zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów”.

Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia wizyty. Po polskiej stronie zaproszenia zostały złożone, a procedury zakończone. Kolejny krok należy do Watykanu.