Nowy polski arcybiskup

Wraz z nominacją na nuncjusza apostolskiego Ojciec Święty wyniósł ks. Grzegorza Piotra Bielaszkę do godności arcybiskupa, przydzielając mu stolicę tytularną Tiburnia.

Nowy przedstawiciel Papieża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich urodził się 4 sierpnia 1974 r. w Szczucinie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1999 r. i został inkardynowany do diecezji tarnowskiej.

Jest absolwentem prawa kanonicznego.

20 lat w dyplomacji Stolicy Apostolskiej

Jak informuje Vatican News do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej ks. Bielaszka wstąpił 1 lipca 2006 r. W kolejnych latach pracował w nuncjaturach apostolskich w Panamie, Iraku, , Peru, na Węgrzech oraz Gabonie. Dotychczas pełnił funkcję radcy nuncjatury.

Zna język włoski, francuski, angielski i hiszpański.

Obejmuje placówkę po abp. El-Kassisie

Poprzednikiem polskiego duchownego na stanowisku nuncjusza apostolskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich był abp Christophe Zakhia El-Kassis.

25 lipca br Leon XIV mianował go stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.