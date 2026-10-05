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Kościół

Dobre wieści z Jarosławia! Poprawił się stan ks. Marka

Jarosławskie opactwo poinformowało o poprawie stanu ks. Marka Pieńkowskiego, który trafił do szpitala po ataku 31-letniego nożownika. Duchowny został odłączony od respiratora i zaczął mówić. Wczoraj mógł nawet przyjąć Komunię Świętą.

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Fot. screenshot: YouTube (Kanał Zero)
Fot. screenshot: YouTube (Kanał Zero)

Nowe informacje o stanie rannego kapłana przekazano wczoraj wieczorem za pośrednictwem profilu „Jarosławskie Opactwo - po tragedii” na Facebooku.

- „Za zgodą ks. Marka Pieńkowskiego przekazujemy informację, że dziś został odłączony od respiratora, zaczął się komunikować za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą pod postacią Krwi Pańskiej. Ks. Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą. Prosi o dalszą pamięć duchową przed Bogiem”

- czytamy. 

Atak na opactwo

W czwartek 24 września na teren Ośrodka Formacji Kultury Chrześcijańskiej i Klasztoru Sióstr Benedyktynek przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu wtargnął 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zaczął atakować przebywające tam osoby kilkudziesięciocentymetrowym nożem. Do szpitala przewieziono pięć osób: trzech księży i dwie osoby świeckie. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia 67-letniego ks. Stanisława Zbojnowicza. 

Źródło: Facebook, Fronda.pl

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