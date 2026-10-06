Awantura w Grojcu. Bp Pindel o postawie proboszcza

Przez blisko 30 lat proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Grojcu był ks. Józef Zborek. Duchowny został odwołany w wyniku udowodnienia przestępstwa kanonicznego. Po wyczerpaniu środków odwoławczych i ostatecznym zatwierdzeniu odwołania przez Stolicę Apostolską, w sobotę ks. Zborek opuścił teren parafii. W niedzielę wieczorem z Radą Parafialną spotkał się bp Roman Pindel. Po spotkaniu na terenie parafii doszło do dantejskich scen. Zebrany przed kościołem tłum zaatakował biskupa i towarzyszących mu księży, nie pozwalając na opuszczenie świątyni. Doszło do szarpaniny. Zebrani w agresywny i wulgarny sposób wyrażali sprzeciw wobec decyzji o odwołaniu ks. Zborka, domagając się jej cofnięcia i konsekwencji wobec samego biskupa, która ją podjął. Ostatecznie duchowni mogli wydostać się z kościoła dopiero w asyście policji.

Biskup rozmawiał z byłym proboszczem

Wczoraj wieczorem w mediach społecznościowych diecezji bielsko-żywieckiej opublikowano nagranie, na którym bp Roman Pindel opowiedział o długiej rozmowie, przeprowadzonej tego dnia z ks. Zborkiem.

- „Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii. Prosił o uspokojenie nastrojów, a także o odpoczynek dla siebie od tego czasu, który był dla niego trudny. Proszę wszystkich o modlitwę w intencji ks. Józefa oraz całej parafii”

- powiedział hierarcha.

Duchowny zaapelował przy tym o „zaprzestanie przemocy słownej, fizycznej, które nie prowadzą do dobrego rozwiązania”.