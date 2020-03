TYLKO U NAS! Grzegorz Strzemecki: Czy walka z wirusem nie jest gorsza od samej choroby?

BÓG JEST - JS 25.3.20 9:26

Tyle nasz Kościół modlił się a mimo tego przyszła na nas zaraza ! Pojawiło się mnóstwo modlitw o odsunięcie wirusa. Czy my myślimy, że teraz Bóg wysłucha nas ? Nakładajmy WORY POKUTNE, zmieniajmy swoje życie dla Pana ! Chyba tylko to może jeszcze zmienić wyrok Boży a jest nim oddanie nas temu co sami budowaliśmy bez Woli Bożej - szaleńczemu postępowi. Teraz modlimy się aby Pan Bóg odsunął chorobę, aby znów było tak jak było. NIE ! Nie po to przyszło na nas to wszystko ! Bóg chce aby nie było tak jak było, tak jak my chcemy żyć, bo to jest droga do budowania tronu szatana i zniszczenia Kościoła Chrystusowego i naszego zbawienia !



Nie wirus w koronie ale Jezus Królem Polski

Pozdrawiam