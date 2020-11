Prof. Jabłoński: JPII stał się ofiarą gier politycznych

Po opublikowaniu raportu Stolicy Apostolskiej dot. byłego kardynała Theodore’a McCarricka, środowiska lewicowe w Polsce rozpoczęły nagonkę na św. Jana Pawła II, oskarżając go o tuszowanie przestępstw seksualnych wśród duchownych. Przekłamując tekst raportu lewicowe media próbują przekonywać opinię publiczną, że taką tezę można znaleźć w dokumencie Watykanu. Komentując sprawę w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Arkadiusz Jabłoński zauważa, że polski papież stał się ofiarą politycznych gier.

Odnosząc się do ostatnich ataków na osobę św. Jana Pawła II, w tym m.in. aktów wandalizmu wobec miejsc pamięci polskiego papieża, prof. Arkadiusz Jabłoński podkreśla, że jest to forma walki z Kościołem prowadzonej przez liderów politycznych Lewicy i częściowo Platformy Obywatelskiej, którzy posługują się młodymi ludźmi.

- „Zatem Jan Paweł II jest ofiarą pewnych gier politycznych prowadzonych w Polsce. Organizowana jest partyzantka antykościelna, żeby zbijać punkty polityczne, zwłaszcza wobec różnych mocodawców, często niepochodzących z Polski” – wyjaśnia socjolog.

Zwraca uwagę, że kompletnie bezpodstawne są oskarżenia wysuwane na podstawie raportu ws. McCarricka:

- „Oskarżenia wobec papieża Jana Pawła II są zupełnie bezpodstawne. W raporcie watykańskim Jan Paweł II nie jest w żaden sposób oskarżany o działanie na rzecz Theodore’a McCarricka i jakiegokolwiek przyzwolenia na to, co czynił. Jan Paweł II padł ofiarą oszustwa. Do tego nie ma nawet żadnych faktów, które pozwoliłyby cokolwiek zarzucić sekretarzowi papieskiemu, czyli kardynałowi Dziwiszowi. Na zasadzie luźnych skojarzeń, że ktoś jest winny, z jakimś się kontaktował, ktoś jest przełożonym kogoś, zbudowaną jakąś piramidę zależności, która tak naprawdę jest piramidalnym kłamstwem. Ma ono uderzyć w symbol istotny dla wszystkich Polaków, jakim jest postać, nauczanie Jana Pawła II” – mówi prof. Jabłoński.

