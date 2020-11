Ks. prof. Kobyliński: McCarrick potrafił oczarowywać biskupów i prezydentów

Czego dowiadujemy się z opublikowanego niedawnego przez Stolicę Apostolską raportu dot. wiedzy Watykanu o nadużyciach, których dopuszczał się były kardynał Theodore McCarrick i jaka powinna być reakcja Stolicy Apostolskiej oraz polskiego Kościoła na wątpliwości dot. kard. Stanisława Dziwisza? Między innymi na te właśnie pytania odpowiadał w „Poranku WNET” ks. prof. Andrzej Kobyliński.

- „McCarrick to człowiek, który czarował swoją osobowością prezydentów, kardynałów, arcybiskupów” – zauważa ks. prof. Andrzej Kobyliński.

- „W sensie inteligencji był, można powiedzieć, człowiekiem genialnym, mającym wielki czar swojej osobowości” – dodaje.

To właśnie Teodor McCarrick, przypomina duchowny, wraz z innymi osobami ze Stanów Zjednoczonych, rozwiązał problemy finansowe Stolicy Apostolskiej, jakie pojawiły się w latach 80. po krachu banku Ambrosiano.

Pierwsze kontrowersje związane z McCarrickem dotyczyły jego skłonności homoseksualnych. Były one jednak w Stanach Zjednoczonych bagatelizowane, bo jak zauważa ks. Kobyliński, ogromna część tamtejszego duchowieństwa przejawiała takie skłonności i nie były one w USA czymś szokującym.

W nominacji na arcybiskupa Waszyngtonu kluczowe znaczenie miał list, jaki McCarrick wysłał do bpa Stanisława Dziwisza. W liście tym, który trafił do rąk św. Jana Pawła II, wypierał się stawianych wobec niego zarzutów, przekonując, że nigdy nie miał żadnych stosunków seksualnych z jakąkolwiek osobą. Na nominację tę miały też wpływ sprzeczne sygnały płynące ze Stanów Zjednoczonych, z których jedne wskazywały na nadużycia duchownego, inne im zaprzeczały. Do roku 2017 były jednak jedynie dostępne świadectwa dotyczące czynów homoseksualnych, których dopuszczał się McCarrick. Doniesienia o czynach pedofilskich pojawiły się w 2017 roku.

Ks. prof. Kobyliński odniósł się na antenie Radia Wnet również do sprawy kard. Stanisława Dziwisza i wyemitowanego kilka dni temu reportażu na jego temat w TVN24, gdzie postawiono poważne zarzuty dot. uczestnictwa byłego sekretarza papieża w tuszowaniu pedofilii wśród duchownych na całym świecie. W tej sprawie w ocenie duchownego musi zostać powołana watykańska komisja, która zbada m.in. kwestie związane z archidiecezją krakowską czy z ostatnim okresem pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy jako sekretarz schorowanego papieża przejmował wiele papieskich kompetencji.

Audycja z udziałem ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego dostępna jest na portalu Radia Wnet.

kak/wnet.fm