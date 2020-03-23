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Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię 23.03.2020, 11:45
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2

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię

Iz 65, 17-21


Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:

«Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą.
Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania.
 
Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat, będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce».
 
 
J 4, 43-54
Ewangelia wg św. Jana

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
 
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający.
 
Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie».
 
Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko».
 
Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.
 
A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
 
Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

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  • Upadła Madonna - z wielkim cycem.. 23.3.20 12:13

    I NOWEGO WIRUSA !!!!

  • Moja rada Jude, nie kupuj zielonych bananów! 23.3.20 12:31

    @ NIE BADZ OBOJETNY, Żydzie wyklęty ...aaa_ ... Klapafuckyousz pisze:

    - "A teraz … głośno pierdzę, aby zagłuszyć kaszlnięcie." -
    I kto takich wpuścil do chrześcijańskiej Europy i Polski?!

    Klapafuckyousz sobie marzy:
    - "Ja już się zapisałem na naukę mandaryńskiego." -

    Ty Jasiu, a ile ty masz lat zgedzie?
    Osiem dych ci stuka!

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