Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym 31-latka. W ubiegłym tygodniu przy wsparciu funkcjonariuszy z KWP w Poznaniu zatrzymali go na terenie województwa wielkopolskiego. Mężczyzna był bardzo zaskoczony w chwili zatrzymania. Poszukiwany był od 25 czerwca b.r.

31-latek poszukiwany był za posiadanie i udostępnianie innym osobom pornografii dziecięcej. Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej wystawiła za nim list gończy w celu zastosowania tymczasowego aresztowania. Mieszkaniec powiatu hrubieszowskiego trafił już do tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.