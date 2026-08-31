Dzień: poniedziałek, 31 sierpnia 2026 Imieniny: Bohdana, Rajmunda, Ramony

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXII tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

Dopadli go „łowcy głów”. Za przestępstwo o charakterze pedofilskim grozi mu 15 lat więzienia

Poszukiwacze z KWP w Lublinie realizując własne ustalenia operacyjne zatrzymali 31-latka z powiatu hrubieszowskiego. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym za przestępstwo o charakterze pedofilskim. Do zatrzymania doszło na terenie województwa wielkopolskiego. W zatrzymaniu lubelskich „łowców głów” wsparli funkcjonariusze z KWP w Poznaniu. 31-latek ukrywający się od dwóch miesięcy trafił do tymczasowego aresztu. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

1 min czytania
Zatrzymanie mężczyzny
Zatrzymanie mężczyzny · fot. lubelska.policja.gov.pl

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym 31-latka. W ubiegłym tygodniu przy wsparciu funkcjonariuszy z KWP w Poznaniu zatrzymali go na terenie województwa wielkopolskiego. Mężczyzna był bardzo zaskoczony w chwili zatrzymania. Poszukiwany był od 25 czerwca b.r.

31-latek poszukiwany był za posiadanie i udostępnianie innym osobom pornografii dziecięcej. Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej wystawiła za nim list gończy w celu zastosowania tymczasowego aresztowania. Mieszkaniec powiatu hrubieszowskiego trafił już do tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

 

Źródło: lubelska.policja.gov.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej