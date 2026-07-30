Dzień: czwartek, 30 lipca 2026 Imieniny: Julity, Piotra, Aldony Liturgia: Czwartek XVII tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Czwartek XVII tygodnia okresu zwykłego 30 lipca 2026

Świadectwo

Czarownica spotkała demona i... Niesamowite świadectwo nawrócenia okultystki

To prawdziwa historia: Chrześcijanka stała się medium, czarownicą i okultystką. Gdy spotkała w końcu prawdziwego demona, wezwała pomocy Jezusa i nawróciła się na wiarę w Boga.

3 min czytania
Zdj. ilustracyjne
Zdj. ilustracyjne · fot. Screenshot - YouTube

To prawdziwa historia: Chrześcijanka stała się medium, czarownicą i okultystką. Gdy spotkała w końcu prawdziwego demona, wezwała pomocy Jezusa i nawróciła się na wiarę w Boga.

Droga do szatana

Kristine McGuire została chrześcijanką jeszcze w dzieciństwie, w wieku 6 lat. W młodości silnie zaangażowała się w głoszenie Słowa, ale jednocześnie coraz bardziej fascynowała się okultyzmem. Często bawiła się z przyjaciółmi imitując wywoływanie duchów czy grając w gry o charakterze okultystycznym. Była całkowicie świadoma, że Biblia zakazuje parania się jakimikolwiek praktykami magicznymi. Pomimo tego, gdy w jej małżeństwie pojawiły się duże problemy – mąż wdał się w internetowy romans – zwróciła się w kierunku okultyzmu.

Sądziła, że chrześcijanie powinni być idealni i nie mogą mieć w życiu osobistym żadnych kłopotów. Zła na Boga, zwątpiła w Jego nakazy i obietnice. Zaczęła intensywnie studiować literaturę poświęconą filozofii i innym niż chrześcijaństwo religiom. W końcu trafiła na pracę traktującą o magii, która przedstawiała też szereg ćwiczeń dla początkujących adeptów okultyzmu. Zdecydowała, że sprawdzi, czy te ćwiczenia będą działały.

„Chrześcijańska czarownica”

Zaczęła praktykować wróżbiarstwo i przepowiadanie przyszłości. Stała się medium i miała, jak wspomina, pięciu „duchowych przewodników”, do których zwracała się o pomoc w różnych sytuacjach. „Bogini” nakazała jej w pewnym momencie zostawić męża – Kristine zabrała więc dwójkę swoich dzieci i opuściła małżonka.

Niebawem zaczęła trudnić się wypędzaniem duchów z miejsc uznawanych za nawiedzone; związała się z lokalną grupą, która badała paranormalne zjawiska. 

Cały czas Kristine była świadoma, że robi coś, czego Bóg nie aprobuje. By dać sobie pozór zgodności z nauczaniem Biblii zdecydowała, że stanie się „chrześcijańską czarownicą”. Wybierała z Biblii wszystko, co do niej przemawiało i powoływała się na przesłanie Chrystusa. Odnalzała dużą społeczność, która tak jak ona starała się łączyć okultyzm z chrześcijaństwem.

W międzyczasie jej mąż nawrócił się na wiarę w Boga. Para wróciła do siebie; mąż zaakceptował okultystyczne praktyki żony, ale jednocześnie zaczął gorąco modlić się o jej nawrócenie.

Spotkanie z demonem i nawrócenie

Nawrócenie rzeczywiście przyszło. Kristine udała się pewnego dnia do domu, w którym dochodziło do niewyjaśnionych wydarzeń. Czekając w samochodzie, aż jej znajomi z grupy wypędzającej duchy zbadają sprawę, poczuła bardzo silnie, że to, co dzieje sięw budynku, jest związana z obecnością demona.

Nie czekając na powrót przyjaciół, sama wkroczyła do domu. Natychmiast zrobiła coś, czego nie robiła nigdy wcześniej: powiedziała demonowi, by opuścił dom w imieniu Jezusa.

Gdy po kilku dniach kobieta otrzymała nagranie audio z przedsięwzięcia, usłyszała coś, co kompletnie ją zakoczyło. Tuż po swoich słowach nakazujących demonowi opuszczenie domu w nagraniu słyszalny był nieludzki krzyk, którego w czasie akcji nikt nie słyszał. Kristine poprosiła swojego męża, który profesjonalnie zajmował się nagraniami audio, by stwierdził, czy plik nie jest sfałszowany. Mąż orzekł, że jest to oryginalne nagranie, w którym nikt niczego nie zmieniał.

Po tym zdarzeniu Kristine nawróciła się na chrześcijaństwo i stała się gorliwym sługą Boga. Napisała książkę, w której ostrzega chrześcijan przed wdawaniem się w okultyzm. Kristine razem ze swoim mężem wygłaszają dziś liczne przemówienia, które uświadamiają chrześcijanom, jak skrajnie niebezpieczna dla duszy jest wszelka magia.

Źródło: mp/Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej