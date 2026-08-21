Jak podaje portal „Life Site News”, błogosławieństwo zostało udzielone parze oraz ich dzieciom w Kaplicy Matki Bożej Bolesnej przez księdza zgodnie z „nowymi normami” przedstawionymi przez watykańską deklarację Fiducia supplicans z 2023 r. Dokument mówi o możliwości „błogosławienia par w sytuacjach nieregularnych i par tej samej płci, bez oficjalnego zatwierdzania ich statusu lub zmieniania w jakikolwiek sposób odwiecznego nauczania Kościoła na temat małżeństwa”.

Deklaracja nie dopuszcza „żadnego rodzaju obrzędu liturgicznego lub błogosławieństw podobnych do obrzędu liturgicznego, które mogłyby powodować zamieszanie”. Nie może też błogosławieństwo przypominać przypadku związków nieregularnych samego zawarcia sakramentu małżeństwa.

Rodríguez w jednym z wywiadów powiedziała, że chodziło o bardzo prywatną uroczystość, stąd ceremonia zawarcia związku małżeńskiego odbyła się w domu. Dodała, że w przyszłości para planuje „duże wesele”, by móc świętować z przyjaciółmi i rodziną. Jednak nie podała, czy chodzi konkretnie o ślub kościelny.

Para ma piątkę dzieci, z których dwójkę urodziła Rodríguez. Matka najstarszego syna Ronaldo – który nosi to samo imię, co ojciec – nie jest publicznie znana. Z kolei bliźniacy Eva María oraz Mateo urodzili się przy wykorzystaniu surogacji. Hiszpański portal „Vida Nueva” nazywa Ronaldo „apostołem surogacji”. Jest to o tyle dziwne, że sam piłkarz deklaruje swój katolicyzm. A tego typu praktyki są przez Kościół katolicki potępiane jako niemoralne i m.in. naruszające godność zarówno dziecka, jak i matki.

W jednym z wywiadów dla włoskich mediów Ronaldo powiedział, że co tydzień chodzi do kościoła, by podziękować Bogu za to, co ma. Wspominając, że każdego tygodnia zmienia kościół, wyznał: „Nie proszę o nic – dzięki Bogu mam wszystko – po prostu dziękuję Mu za chronienie mojej rodziny i przyjaciół”. Piłkarz deklaruje też oficjalnie swoje nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej.

Ronaldo pozostaje w związku ze swoją partnerką od 2016 r. Z punktu widzenia nauki Kościoła katolickiego i wziąwszy pod uwagę deklarowany katolicyzm sportowca jego małżeństwo cywilne nie jest ważne.