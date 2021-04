W tamponach, mydelniczkach, tubkach pasty do zębów - tak przemyca się amantadynę do szpitali

Rodziny pacjentów przebywających w szpitalach z powodu covid-19 bardzo często przemycają do szpitali amantadynę, jak poinformowała pod koniec marca Gazeta Wyborcza.

W mydelniczkach, w opakowaniach po tamponach lub paście do zębów, w paczkach przekazywanych chorym leżącym w szpitalach - to niektóre ze sposobów przemycania amantadyny do szpitali.

Znacznie wzrosła również sprzedaż amantadyny i leków bazujących na niej, w tym także na czarnym rynku, gdzie osiągają one znacznie wyższą cenę. Nie odstrasza to jednak ani pacjentów ani ich rodzin.

GW dotarła także do wypowiedzi lekarzy, którzy potwierdzają, że taki proceder ma miejsce. Ponadto, zgodnie ze słowami tych lekarzy, pacjenci nie informują lekarzy, że przyjęli amantadynę albo informuję dopiero po jakimś czasie, kiedy lek nie zadziała w pełni tak, jak tego oczekiwali.

Sama amantadyna i leki ją zawierające są na receptę. Nie oznacza to jednak, że nie można jej kupić w inny sposób niż w wyniku przepisania tego leku przez lekarza. Często amantadynę można nabyć bezpośrednio od handlarzy. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie - po pierwsze nigdy nie ma pewności, że kupowany lek jest bezpieczny i pochodzi z dobrego źródła, po drugie zaś powiniene on być stosowany pod kontrolą lekarza. Nie każdy może przyjąć amantadynę, ma ona istotne przeciwwskazania takie jak padaczka, wrzody, choroby nerek, alergia, problemy z ciśnieniem.

Mimo to amantadyna nadal budzi bardzo duże zainteresowanie, zwłaszcza po tym, jak o jej działaniu poinformował wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Warchoł w trakcie przechodzenia covid-19 przyjął amantadynę i zachwalał jej działanie.

Pomimo to stosowanie amantadyny spotyka się z krytyką ekspertów. Bywa ona określana lekiem medialnym, a jej stosowanie - nieetycznym - więcej czytaj tutaj. Ponadto według MZ jej stosowanie to eksperymentowanie na ludziach - więcej czytaj tu.

Mimo to resort zdrowia zlecił badania kliniczne na temat jej skuteczności. Prowadzący badania prof. Konrad Rejdak zapowiedział, że ich wyniki znane będą w maju - więcej na ten temat tutaj.

jkg/gw, radiozet