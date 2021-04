Wiadomo kiedy poznamy wyniki badań klinicznych amantadyny. Uczony prowadzący testy wyjaśnia

- Skuteczność amantadyny zostanie zbadana do końca maja - zapowiedział prof. Konrad Rejdak, który koordynuje badania kliniczne nad tym lekiem.

- Musimy być cierpliwi, to trwa. Są konkretne kryteria włączenia do badania, tylko osoby, które jest spełniają mogą wziąć udział w programie - podkreślił prof. Rejdak na falach Radia Plus.

Rejdak podkreślił także jak ważne jest, aby objąć opieką osoby z wcześnie wykrytą infekcją. Zdaniem Rejdaka wiele osób czeka w domu i przyjmuje leki na własną rękę, co jest bardzo złą decyzją. Jedynie wstępna diagnoza i tomografia klatki piersiowej może potwierdzić, czy u pacjenta nie rozwija się zapalenie płuc.

Ponadto prof. Rejdak wypowiedział się na temat osób, które próbują leczyć się amantadyną na własną rękę.

- Absolutnie odradzam, nie wolno tak robić. Najbardziej niebezpieczną sytuacją jest to, że bierzemy lek w poczuciu, że się wyleczymy nie wiedząc nic o swoim stanie zdrowia. Musimy być pod opieką lekarską i nie podejmować samodzielnie decyzji bo może być to groźne. Lek ogólnie jest dobrze tolerowany, nie jest to jakaś substancja niebezpieczna, ale jak każdy lek ma działania niepożądane, które trzeba uwzględnić - powiedział.

jkg/radio plus