Trzaskowski nie ma wstydu! ,,Podnieśliśmy opłaty, aby… zachęcić do oszczędzania wody’’

Linię obrony Rafała Trzaskowskiego, który za podwyżki opłat za wywóz śmieci w Warszawie próbował obwiniać PiS, wyśmiał nawet portal OKO.press. Teraz Rafał Trzaskowski znalazł nowe wytłumaczenie. Winni są warszawiacy, którzy zużywają za dużo wody.

- „Ceny wywozu śmieci? To rządzący są odpowiedzialni za totalny chaos, wprowadzenie nowych uregulowań. Samorząd nie może dopłacać do gospodarki. We wszystkich samorządach od 2016 rosną lawinowo ceny. Rozmawiałem z tysiącami warszawiaków. Najbardziej sprawiedliwym systemem byłoby łączenie z liczbą wyprodukowanych śmieci, ale tego zakazuje ustawa”

- tłumaczył się na antenie Radia ZET z ogromnych podwyżek opłat za wywóz śmieci w Warszawie Rafał Trzaskowski.

Tę argumentację prezydenta Warszawy wyśmiał nawet antyrządowy portal OKO.press.

W ocenie Trzaskowskiego jednak nie tylko PiS jest winny. Winni są też sami mieszkańcy stolicy.

- „Stworzyliśmy specjalny system osłonowy dla dużych rodzin. Oczywiście to zależy od zużytkowania wody. Jeśli ktoś używa wody w sposób rozrzutny, to rachunki idą do góry. Będę płacił za wywóz śmieci 120 złotych. O ile więcej? Ponad 30 złotych. [...] Na szczęście okazuje się, że podwyżka nie jest tak duża”

- mówił włodarz Warszawy.

W ten sposób władze Warszawy chcą zachęcić mieszkańców do oszczędzania wody.

kak/Radio ZET, niezależna.pl