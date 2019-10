Nieudolność totalnej opozycji: Oni wciąż czekają na Tuska na białym koniu!

Stanislaw 17.10.19 10:20

Po raz pierwszy w życiu podziwiam przebiegłość szatana!

.

Bowiem kiedy ogłoszono wyniki wyborów, wszyscy dowiedzieli się, że PIS, otrzymując 44% głosów, zdecydowanie wygrał wybory do Parlamentu.

Ale diabeł jest przebiegły.

Nie pozwoli, żeby w wyborach do Senatu taka wygrana PIS się powtórzyła. Kiedy więc obliczono, że PIS otrzymał 48% głosów, ogłoszono w szeregach nieprzyjaciół i w ich mediach, że PIS przegrał!!

Jak się to stało?

Wystarczyło wszystkie inne partie zsumować i nazwać jednym imieniem "opozycja" albo "Anty-pis", i że on otrzymał pozostałe 52% głosów! Tak więc oznajmiono: "PIS przegrał Senat".

I teraz cała Polska to powtarza: P:IS przegral!!

…..

Napisano: "PiS wygrał wybory, jednak większość w Senacie będzie miała opozycja" - oświadczył Donald Tusk."

- - O, widzicie, to też kłamstwo Tuska. Większość w Senacie ma przecież PIS 48%.

Opozycja nie jest jedną partią, jednym anty-pisem! To kilka-kilkanaście partii, które otrzymały po odrobinie głosów.