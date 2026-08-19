Do zdarzenia doszło 14 sierpnia około godziny 20.00. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem. Powodem kontroli było przekroczenie przez niego dopuszczalnej prędkości o ponad 20 km/h.

Podczas wykonywania czynności funkcjonariusze sprawdzili również trzeźwość kierującego. Badanie wykazało, że 52-letni obywatel Gruzji miał w organizmie ponad promil alkoholu. W trakcie kontroli mężczyzna kilkukrotnie próbował wręczyć policjantom korzyść majątkową w wysokości 200 złotych. Funkcjonariusze nie przyjęli pieniędzy, a kierujący został zatrzymany.

W oplu podróżowały również trzy inne osoby – wszyscy byli obywatelami Gruzji. Policjanci sprawdzili tożsamość pasażerów oraz legalność ich pobytu na terenie Polski. W trakcie tych czynności okazało się, że jeden z nich, 41-letni mężczyzna, przebywał w naszym kraju nielegalnie (upłynął mu termin ważności pozwolenia na pobyt w Polsce). Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy zatrzymali 41-latka. Obaj mężczyźni zostali następnie przewiezieni do jednostki Policji.

41-letni obywatel Gruzji został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z koniecznością opuszczenia przez niego terytorium Polski. Natomiast 52-letni obywatel Gruzji również został przekazany w poniedziałek Straży Granicznej wraz z wnioskiem o jego deportację.