Zwrot akcji w Afganistanie. Były szef wywiadu ogłosił się prezydentem

Talibowie mogą jednak napotkać na opór w Afganistanie. Po tym, jak afgańska armia się „rozpłynęła” a prezydent Aszraf Ghani uciekł z kraju, dotychczasowy wiceprezydent Amrullah Saleh ogłosił się prezydentem i zapowiedział walkę.

Jeszcze tydzień temu Amrullah Saleh zapewniał, że jest dumny z afgańskiego wojska i zrobi wszystko, aby wzmocnić opór wobec talibów. W niedzielę, kiedy talibom udało się przejąć pałac prezydencki zapewniał na Twitterze, że „nie zawiedzie milionów osób, które go słuchały”.

Dziś natomiast dotychczasowy wiceprezydent poinformował w mediach społecznościowych, że w myśl konstytucji, ze względu na nieobecność prezydenta, stał się „tymczasowym prezydentem”.

- „Obecnie przebywam w moim kraju i jestem prawowitym tymczasowym prezydentem”

- napisał.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.