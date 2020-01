Żona prof. Szyszko oskarża Kurskiego. ,,Drzwi w TVP były dla męża zamknięte''

27.1.20 10:32

Z żalem to mówię, PiS po objęciu władzy, po atakach eurokołchozu na reformy, po atakach żydostwa i Ukraińców na zmianę ustawy o IPN obiecał społeczeństwu, że powstanie anglojęzyczna TV, aby głos Polski był słyszalny i rozumiany w świecie.

Słusznie!

I co?

I nic!

Kolejne zmarnowane lata, kolejne niechlujstwo, nieróbstwo, arogancja władzy.

I co?

I płacz!

Płacz na rynku lokalnym! Przekonujemy się nawzajem w Polsce, a niestety decyzje zapadają poza nami, w eurokołchozie, w USA, w Izraelu, w Rosji. Zatem tam, gdzie nasz społeczny głos nie dociera.

W jaki sposób PIS-TV chce dotrzeć do społeczeństwa zachodniego, kształtować jego opinię, jak oni nie znają języka polskiego, a w większości posługują się językiem angielskim?



Te polskie połajanki między sobą w rządowej TVPis obliczone są rynek lokalny, a zatem zupełnie są niesłyszalne tam, gdzie zapadają decyzje w sprawie Polski.



Winą za taki stan rzeczy należy obciążyć nie tylko ścisłe kierownictwo PiS, ale przede wszystkim Jacka Kurskiego, Prezesa TVPis, pierwszego propagandzisty TVP.

Czy ktoś zamierza rozliczyć p. Jacka Kurskiego Prezesa TVP z publicznej obietnicy utworzenia w TVP kanału anglojęzycznego?

Na co idą miliardy zł z budżetu Państwa przekazywane do publicznej TVP, na opłacanie ścisłego układu lokalnych propagandzistów?

I to jak niskich lotów!



Zdaniem p. Jacka Kurskiego sukces międzynarodowy TVPis to Eurowizja, a to za mało, aby kształtować opinię publiczną na zachodzie, aby zwykli ludzie nas rozumieli, dowiedzieli się o historii Polski, o reformach, jakie zamierzamy wprowadzić, aby poznali nasze zdanie.

Jeżeli brakuje w przestrzeni medialnej polskiego kanału anglojęzycznego na miarę BBC, to niech kierownictwo PiS nie dziwi się, że przegrywa już nie tylko w eurokołchozie, ale i w krajach starej UE, w Polsce.



Oczywistym jest, że PiS wziął odpowiedzialność za Polskę, za Polaków.

A jak tak dalej pójdzie, to Polską będą rządzić lewacy i żydokomuniści, i to dzięki niechlujstwu i nieróbstwu PiS i partyjnym przybudówkom. A na to nie było i nie ma naszej zgody. Nie dlatego też ginęli z rąk komunistów robotnicy i kapłani Solidarności.



Czy coś w tej sprawie się zmieni? Czy będziemy mieć polskie BBC, polską Al Jazeera, polską tubę na świat?