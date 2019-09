ZOBACZ, kto wymyślił 'hattrick Kaczyńskiego'!

"Może to zaskoczenie, ale wymyśliła to osoba spoza polityki, kobieta. Lwia część poprzednich haseł PiS to ten sam kobiecy zmysł"-powiedział Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości o haśle "hattrick Kaczyńskiego". W rozmowie z Polskim Radiem polityk ocenił, że hasło "Żre, mówiąc kolokwialnie".

"Mam wrażenie, że idea przez nas przedstawiona, przebija się do świadomości Polaków"- powiedział Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS ujawnił, że Polacy na spotkaniach z politykami Zjednoczonej Prawicy nie kryją zadowolenia z nowych propozycji partii.

"Generalnie są zadowoleni z propozycji rosnącej płacy i dodatkowych emerytur. Ta oferta padła na podatny grunt. Nie są to rzeczy wymyślone przez PR-owców, ale sprawy, którymi się ludzie naprawdę interesują"-powiedział Fogie.

Gość Polskiego Radia ujawnił ponadto, że nowe propozycje zaprezentowane w Lublinie jako "hattrick Kaczyńskiego" to jeszcze nie wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość ma do zaoferowania.

"To, co przedstawiliśmy w Lublinie, to nie jest jeszcze całość naszego programu. W poszczególnych tygodniach będziemy odsłaniać kolejne elementy. Nie chcieliśmy odkrywać od razu wszystkich propozycji. Chodziło o to, aby miały czas wybrzmieć"-podkreślił.

yenn/Polskie Radio, Fronda.pl