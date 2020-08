Zobacz, co tak naprawdę dzieje się w czasie Mszy św. To największy cud, którego nie dostrzeżesz oczami

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – ta sentencja z „Małego Księcia” Antoine'a de Saint-Exupéry'ego nabiera szczególnego znaczenia w zestawieniu z tym, co dokonuje się w czasie liturgii Mszy św. Kiedy nasze cielesne zmysły dostrzegają jedynie ziemski wymiar Eucharystii, na ołtarzu za każdym razem dokonuje się największy cud, który zobaczyć możemy tylko sercem.

- „Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak” - pisał w jednym ze swoich hymnów eucharystycznych św. Tomasz z Akwinu. Wielokrotnie jednak Bóg pozwalał zobaczyć świętym mistykom, co tak naprawdę dokonuje się w czasie celebrowania Najświętszej Ofiary. O spotkaniu nieba z ziemią w czasie Mszy św. pisała m.in. Catalina Rivas, która w czasie przeistoczenia widziała mnóstwo aniołów i świętych, uwielbiających Boga razem z ziemskimi uczestnikami liturgii.

- „Kiedy odprawiana jest Msza Święta, sanktuarium wypełnione jest niezliczoną liczbą aniołów, które uwielbiają Świętą Ofiarę oddawaną na ołtarzu. Oprócz aniołów stróżów wiernych, przy Mszy obecne są tysiące duchów, które z namaszczeniem chwalą swojego Boga i Pana” – pisał św. Jan Chryzostom. Zapraszamy to obejrzenia krótkiego filmu obrazującego to, co dokonuje się w czasie każdej Mszy św. Jeżeli jeszcze dziś nie uczestniczyłeś w tym cudzie, to nie rezygnuj z tak wielkiej łaski i przeżyj go patrząc sercem, nie oczami.

kak/YouTube