Znaki czasu. Silne trzęsienie ziemi na Sycylii

We wtorek wieczorem na Sycylii we Włoszech doszło do bardzo mocnego trzęsienia ziemi. Wstrząsy trwały kilkadziesiąt sekund wywołując panikę wśród ludności.

Go trzęsienia o magnitudzie 4.6 doszło w rejonie miast Ragusa, Syrakuzy i Katania.

Jak poinformowali epicentrum trzęsienia było zlokalizowane około kilometrów od Ragusy, a jego hipocentrum na głębokości 16 kilometrów od tej miejscowości.



Setki ludzi w panice wybiegało z domów i dzwoniło do tamtejszej straży pożarnej.

Wstępne ustalenia podają, że w wyniku wstrządu na szczęście nikt nie ucierpiał.

⚠️ #Italy / #Italia 🇮🇹: A moderate #earthquake of magnitude M5.2, was registered at 6 KM SW of #Scoglitti , region of #Sicily / #Sicilia . Depth: 13 KM. [PRELIM] Source: EMSC. Hai sentito il terremoto?, Raccontaci!. #EQVT , #terremoto , #seísmo , #زلزال , #sismo , #temblor , #terraemōtus , #terremot . pic.twitter.com/YjdQ1k0DTQ

Want to know how LastQuake app users reacted to M4.6 #earthquake #Terremoto in #Sicily: they open the app (orange) as soon as tremor reached their location! You're real time sensors pic.twitter.com/xChqr1NIRk