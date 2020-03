Złote rady Tyska pchają PO na dno

Od jakiegoś czasu pojawiła się nowa taktyka stosowana przez PO. Powstała ona – jak się wydaje – w jednym z think tanków nie należących do PO, ale przez liderów platformy taktyka zaakceptowana. Opiera się ona mianowicie na spiskowej teorii dziejów i wytwarzaniu czegoś, co rzekomo PiS chciał zrobić, albo robi coś, a tak naprawdę chodzi o coś innego. I tym filozoficznym do głębi zaplątaniu umacnia się systematycznie wyborców PO. No tak, ale filozofia jest dla umysłów tęgich. Wśród polityków PO oraz ich doradców z pewnością tacy są, ale jeśli chodzi o wyborców to już niekoniecznie.