Ziobro ostro o Grodzkim. ,,To proszenie się na kolanach. Polacy mają swoją godność''

Albert 4.1.20 13:27

"przedstawiciele nauki niemieckiej i austriackiej mówili, co nam wolno, a czego nie, bo oni są wyższej kultury prawnej."



Po bliższym kontakcie z czymś takim jak Ziobro to nawet przedstawiciel Burkina Faso dojdzie do wniosku, że w jego ojczyźnie panuje wyższa kultura prawna.



"odnosząc się do planów marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który 8 stycznia wybiera się do Brukseli na spotkanie z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej odpowiedzialną za praworządność, Verą Jourovą. "



Pani Jouvorowa po prostu nie ma w zwyczaju rozmawiać o czymkolwiek z jakimiś Ziobrami, którzy mogą u niej najwyżej trawnik podlewać, albo basen czyścić. Marszałek Senatu to trochę inna półka.