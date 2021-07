Ziemkiewicz: jak mamy się kłócić z USA to o coś, o co warto

- TVN to jest pikuś - uważa Rafał Ziemkiewicz na temat sporu z USA dotyczącego nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Publicysta wypowiedział się ponadto bardzo nieprzychylnie o aktualnej polityce zagranicznej USA.

- Nasze stosunki z Ameryką poszły się, przepraszam, czochrać, ponieważ Biden podjął strategiczną decyzję, idiotyczną z punktu widzenia Ameryki, ale takiego sobie wybrali prezydenta, że USA wycofują się z Europy i oddają ją Niemcom. Mało tego, zapada nowa żelazna kurtyna na linii Curzona. Świat, do którego przywykliśmy, od paru miesięcy nie istnieje. Do Polaków to jeszcze nie dociera - ocenił Ziemkiewicz w rozmowie na antenie Telewizji Republika.

Ponadto zdaniem Ziemkiewicza spór między Polską a USA o TVN to "pikuś".

- Jak mamy się pokłócić z Ameryką, to pokłóćmy się o coś, o co naprawdę warto - stwierdził Ziemkiewicz.

Jako przykład podał tutaj podatek cyfrowy.

- Przecież oni nas rżną na potworne pieniądze, nie płacąc podatków od Facebooka, Google'a, które w Polsce działają - mówił.

jkg/tv republika