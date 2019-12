Zielony Ład: Merkel broni polskiego rządu

Michał Jan 13.12.19 19:15

Polski GDP, to ponad 500 mld $. 4%, to 20 mld. Pani Kanclerz nie wspomniała, o dalszych kosztach. Gdyby miała się zwiększyć efektywność, to mogłoby się to w długiej perspektywie opłacać, ale jak trzeba zmuszać, to raczej nie.